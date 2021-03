Un padre no tendrá que pagar la pensión de alimentos a su hijo ‘nini’ para no “eternizar su ociosidad”

El joven en cuestión no tiene el título de Enseñanza Secundaria Obligatoria. Abandonó los estudios en 2017 y había manifestado que no quería seguir estudiando. Sin embargo, tampoco había intentado incorporarse al mundo laboral. Ni siquiera estaba inscrito como demandante de empleo en el SEPE . “Nosotros considerábamos que había tenido ya mucho tiempo para encauzar su vida. Él mismo manifestó en el juicio que no estaba llevando a cabo una búsqueda activa de empleo”, explica a NIUS Rocío Sío, la abogada del progenitor.

Otro de los motivos: la falta de relación entre ambos es culpa del hijo

En este caso, el propio hijo reconoció en el juicio que su padre lo llamaba por teléfono, pero que no le contestaba. Incluso, que se habían encontrado en alguna ocasión por la calle y se había negado a hablar con él. “Dijo que simplemente no quería tener relación y que era por la crisis matrimonial. Pero la Audiencia lo que dice es que esa separación no es motivo para que el hijo no le hable al padre, porque realmente no había pasado nada, simplemente se había roto la pareja”, comenta. Por este motivo, argumentan, también procede la extinción de la pensión.