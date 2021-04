La pandemia marca el juicio de la caja b del PP por las suspensiones y las videconferencias

Arranque complicado

El aforo, otro problema derivado de la pandemia

La salud de Páez no fue el único incidente de ese mes. El coronavirus también está alterando las celebraciones de juicios porque no todas las salas de vistas tienen suficiente tamaño o los medios adecuados para celebrar videoconferencias. De hecho, el juicio de los papeles de Bárcenas, no se va a celebrar en su totalidad en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), sino que algunas sesiones tendrán lugar en la sede central, situada en la capital, precisamente en la calle Génova, enfrente del edificio del Partido Popular.

Las videoconferencias y las mascarillas

2013 - 2021 juicio telemático y causa descafeinada

Durante aquel verano, varios empresarios declararon como querellados, aunque no pasaron de ahí; la Policía investigó si había algún delito de cohecho, pero no se consiguió acreditar donativos a cambio de adjudicaciones concretas; además, algunos delitos fiscales -no todos- habían prescrito; y el de financiación irregular no se pudo perseguir porque no se podía imputar delito al PP con el código penal vigente.