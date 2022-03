El papel de los jueces en la donación de órganos: "Nunca he negado una autorización"

Pilar Guillén, directora del Instituto de Medicina Legal de Cantabria, apunta que una muerte violenta es "toda aquella que se produce por causas ajenas a la persona", es decir, una caída por las escaleras, un accidente de tráfico, o una sobredosis son muertes violentas, no sólo las que tienen que ver con agresiones.

Tanto Luis Enrique como Pilar, hacen hincapié en que son situaciones de "máxima urgencia". "Muchas veces me llaman a las tres de la mañana con uno de estos casos y hay que reaccionar rápido", relata el juez, que lo primero que hace en ese momento es llamar al forense, para que certifique que hay garantías para esa donación.

Su función es asegurarse de que la extracción de órganos no va a interferir en el esclarecimiento de las causas de la muerte o, si es un caso en el que hay sospecha de crimen, no va a perjudicar a la investigación.

Por eso, a veces autorizan donaciones parciales, de órganos que no tienen nada que ver con las causas de la muerte. Luis Enrique nos explica que en el último caso que ha atendido hubo un momento de sospecha de homicidio, aunque finalmente se descartó. Pero cuando los órganos que se van a donar no tienen que ver con la zona donde se ha provocado la muerte, se pueden donar. Por eso, a veces se autorizan unos y no otros del mismo donante.