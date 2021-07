Plus Ultra: una pelea política con Venezuela y 34 millones de euros de por medio

El próximo miércoles, 28 de julio, el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) , un organismo dependiente de la SEPI, tenía proyectado transferir 34 millones de dinero público a las cuentas de una compañía aérea; una empresa llamada Plus Ultra que recibiría el dinero como una ayuda aprobada del Estado para garantizar su solvencia frente a las pérdidas causadas por el Covid-19.

La decisión de rescatar a Plus Ultra se conoció de forma oficial el pasado 9 de marzo, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez trataba de sacudirse todavía la polémica suscitada por el encuentro en Barajas entre el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos , y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea.

El dinero para Plus Ultra debía salir de un fondo creado por la SEPI y dotado con 10.000 millones de dinero público. Aquí llegó el siguiente problema: el dinero estaba pensado únicamente para rescatar empresas “estratégicas” que ya eran “viables” antes de la llegada de la pandemia. Sobre el papel, Plus Ultra no cumplía ninguno de esos requisitos. En 2019 operó únicamente el 0,03% de los vuelos que tuvieron entrada o salida en aeropuertos españoles y según sus cuentas en el Registro Mercantil, la empresa presenta pérdidas desde su creación.