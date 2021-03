La policía puede entrar en una casa sin orden judicial, pero sólo en contadas ocasiones

En la escena grabada se ve a una joven que se niega a abrir la puerta a los agentes si no se identifican y presentan una orden judicial. Al final, ellos tiran la puerta abajo invocando la Ley de Seguridad Ciudadana que les permite irrumpir sin orden judicial en un domicilio para evitar un delito flagrante.

¿Es delito celebrar una fiesta en pandemia?

No. Una fiesta ilegal es una infracción administrativa . Mª Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, explica que la orden en un caso así es totalmente necesaria : "Si para entrar en un local donde hay delitos de trata de personas se requiere una orden, con más motivo será necesaria en este caso donde hablamos de una infracción", responde a NIUS.

¿Entonces dónde está el delito que señalan los policías?

¿Y es la desobediencia un delito flagrante que se pueda impedir por la vía de la "patada en la puerta"?

No, porque además la desobediencia viene a ser un delito "instantáneo". Es decir, se ha producido en el momento en el que los jóvenes no se han identificado, con lo que la irrupción de los agentes no lo evita.