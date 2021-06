El estado de alarma del 14 de marzo es "inconstitucional" según el ponente de la sentencia en el TC

Lo que cuestiona el magistrado no es la necesidad de prohibir la circulación, sino que se hiciera vía estado de alarma, porque cree que no es suficiente. Ya que ese estado de alarma permite "limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos", pero no suspenderla de una forma tan general.