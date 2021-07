Por qué el toque de queda que pedía Castilla y León es prácticamente inviable

Castilla y León se fue con un "no" a su petición de un toque de queda a Sanidad que se pueda decretar por comunidades autónomas. Desde el primer momento el Gobierno descartó una medida que, por otro lado, es es muy complicado llevar adelante sin estado de alarma .

Castilla y León intentó alargar el toque de queda general del Gobierno -proponiendo que fuera desde las ocho de la tarde y no desde las once de la noche y los tribunales le dijeron que no. Y eso a pesar de que era enero y en ese momento sí había estado de alarma.