El presidente del TC vaticina una sentencia del aborto "en meses", tras 11 años sin acuerdo

El Tribunal Constitucional "no puede estar más tiempo sin resolver el asunto del aborto", ha señalado este martes en una entrevista en la Cadena SER, González Trevijano. El presidente del TC ha señalado que "en unos meses" podría estar listo el borrador de la sentencia que recayó en Enrique Arnaldo , el magistrado cuyo nombramiento ha supuesto varias polémicas. De hecho, ha asegurado que ya ha transmitido a los responsables de redactar las sentencias sentencias "más sensibles" que llevan más tiempo pendientes para que se pongan a trabajar en ellas.

Eso sí, la voluntad de Trevijano es que eso de "hacerlo muy bien" pase por una etapa de consenso, y eso, cuando hablamos de la Ley del Aborto no es fácil de alcanzar. No en vano la ponencia ha pasado por las manos de dos magistrados diferentes sin una solución definitiva. Así que la celeridad va a tener como obstáculo el consenso en una materia especialmente sensible.