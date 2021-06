Presiones, engaños y espionajes: el 'via crucis' del inspector Morocho por investigar al PP

El equipo que investigó la Gürtel tuvo que implementar medidas de seguridad para no ser espiado por sus propios superiores para beneficiar al PP

“Esta honestidad la tengo porque tengo la confianza de los jueces, de los fiscales y de mi equipo de policías, pero hemos trabajado en unas condiciones penosas”. Así resumía el inspector jefe Manuel Morocho más de diez años de amenazas, presiones personales y laborales, intentos de quitarle del medio den la investigación del caso Gürtel, modificación de sus informes por parte de sus superiores en el cuerpo para beneficiar o al menos minimizar presuntamente los daños que la investigación del caso Gürtel estaba provocando en el Partido Popular.

Moroccho ha liderado desde el 2006 el Grupo XXI de Blanqueo de capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Central de la Policía Nacional. O lo que es lo mismo, el equipo de 12 personas que desde su arranque se encargó de investigar el caso Gürtel

Ante el juez Manuel García-Castellón, que investiga el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas, Morocho reconoció presiones, ocultación de informes durante meses a la autoridad judicial, llamadas de sus superiores para que dejara de investigar a distintas personalidades del PP e incluso el intento de apartarle de la causa por medio de destinos dorados o traslados forzosos.

Su declaración fue tan creíble que el juez ha imputado a su jefe directo y máximo responsable de la UDEF durante los años que arrancó el caso Gürtel, el comisario José Luis Olivera, que tendrá que comparecer el próximo 28 de julio. El magistrado le acusa de entorpecer presuntamente la investigación para beneficiar al PP, y se basa también en las anotaciones de la agenda personal del comisario Villarejo. Sin embargo, esta es la última de una larga lista de maniobras políticas y policiales que tuvieron esta investigación en el punto de mira. Y que perjudicaron el trabajo de los investigadores hasta el punto de que el juez que heredó la causa, Pablo Ruz, prefería tratar directamente con el inspector Morocho ante la falta de confianza en sus superiores.

“Le tenía que decir al juez esto es lo que me han obligado a quitar o esta es mi percepción. Esto no lo he puesto aquí y lo he tenido que poner allí en el anexo porque me impedían ponerlo. Entonces el juez tenía conocimiento subrepticio de aquello que yo no podía aflorar en el cuerpo del informe”, explicó el inspector Morocho al juez encargado García-Castellón sobre la presunta manipulación que sufrían sus informes en el caso Gürtel.

"Alvarito, gratis no los palillos"

Fue en febrero de 2007 cuando el concejal de Majadahonda Pepe Peñas se personó en ante la Fiscalía Anticorrupción con una serie de cintas grabadas al empresario Francisco Correa que dieron lugar al nacimiento del caso Gürtel. En las grabaciones del caso Tándem, el comisario Villarejo atribuye al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el nacimiento de la investigación como una maniobra dirigida desde el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, con Alfredo Pérez Rubalcaba al frente del Ministerio del Interior.

Pero la realidad es bastante más prosaica. El concejal Pepe Peñas llevaba tiempo peleado con el Partido Popular local y decidió montar junto a un compañero su propia formación. Para ello, comenzó a recibir dinero de Francisco Correa, el principal investigado en la trama. Pero tras los pobres resultados electorales, llegaron los problemas, y Peñas comenzó a grabar sus conversaciones con Francisco Correa. Después, el edil buscó asesoría legal en un conocido abogado y concejal de Boadilla del Monte, llamado Angel Galindo y conocido por sus denuncias contra la corrupción urbanística en Madrid. Fue así como arrancó el caso Gürtel, para el que la Fiscalía pidió el apoyo de la UDEF. El caso recayó en el Grupo XXI, comandado por Morocho. De hecho, fue un agente de esa unidad el que puso el nombre al caso, al tener ciertos conocimientos de alemán tras ser muy aficionado al esgrima.

En aquellas fechas, la Fiscalía Anticorrupción estaba liderada por Antonio Salinas y el caso recayó en manos del juez Baltasar Garzón.

En un primer momento, las expectativas de la cúpula policial de la época, nombrada por el PSOE, se centraron en conseguir vincular al entonces líder del PP José María Aznar con la trama de Francisco Correa. Parecía sencillo, ya que la vinculación de Correa con el Partido Popular era evidente y el empresario mantenía una fluida relación con su yerno, Alejandro Agag. Finalmente ni uno ni otro (Aznar y Agag) tuvieron nunca responsabilidad alguna en los negocios de la Gürtel según las investigaciones. “Alvarito, gratis ni los palillos” llegó a relatar el empresario Álvaro Perez Alonso sobre las instrucciones que recibió presuntamente del presidente Aznar para organizar la boda de su hija, uno de los eventos que estaba en el punto de mira.

La leyenda de la cuenta Soleado

El 9 de febrero de 2009, el juez Baltasar Garzón dio el visto bueno a las primeras detenciones del caso Gürtel. Dos días después, el entonces líder del PP en la oposición, Mariano Rajoy, compareció ante la prensa para declarar que no había “una trama del PP”, si no “una trama contra el PP”. El 25 de febrero, menos de un mes después de las primeras diligencias públicas, el Partido Popular presentó una querella por prevaricación contra el juez Garzón. Poco antes, la prensa había aireado ya que el magistrado planeaba imputar a dos pesos pesados del partido: el diputado Gerardo Galeote y el tesorero del partido, Luis Bárcenas.

Dos meses después se produce uno de los elementos más inquietantes del caso, que ha cargado de misticismo incluso la operación. El 21 de mayo de 2009, la Policía Nacional detuvo en Barajas al financiero suizo Arturo Fasana, acusado de ayudar a Correa para ocultar cantidades millonarias en Suiza. Al día siguiente, las autoridades españolas viajaron con él a Ginebra para registrar su despacho. En teoría, la orden de la justicia helvética les facultaba únicamente para obtener información de Francisco Correa, y no de otros clientes españoles. Nació así la leyenda después confirmada de la cuenta Soleado, el depósito Suizo por el que pasaba el dinero de los clientes españoles del gestor Fasana, que fue absuelto de cualquier responsabilidad penal en España. Y entre ellos el rey emérito, Juan Carlos I.

No hay documento alguno dentro del caso Gürtel que hable de otros clientes de Fasana en Suiza, y mucho menos del dinero que el rey emérito pudo mover con ese despacho. Sin embargo, tras ese registro los miembros de la cúpula policial de la época reconocían haber conocido de forma extraoficial que el rey emérito era cliente de Fasana. Una información de especial importancia para la seguridad del Estado y que les dejaba en una posición dominante. Todo podría ser un envite. Un brindis al sol sin más datos concretos, si no fuera porque nueve años después la empresaria Corinna Larsen reconoció en sus conversaciones con Villarejo que el rey emérito era cliente de Fasana y la justicia Helvética lo confirmó después sin género de dudas.

En verano de 2009 apareció por primera vez el nombre de Luis Bárcenas como investigado. Su identificación se hizo al vincular las siglas L.B con el extesorero en la contabilidad secreta de las empresas de Francisco Correa. En su comparecencia judiclal de esta semana, el investigador aseguró al juez que con eso llegaron las primeras presiones y discrepancias entre los investigadores y sus superiores. “En aquel momento [Barcenas] no era una figura de primer plano pero la investigación daba un rumbo y generaba ciertas presiones entre los jefes y a nosotros mismos”.

Llegó también la primera querella para Morocho y su equipo. Fue interpuesta por Luis Bárcenas y acusó a los policías de allanamiento de morada cuando fueron a su domicilio a notificarle que tenía que declarar en la Audiencia Nacional. “Ahí empezó la cascada de denuncias directas contra el grupo y contra el investigador principal que era yo”.

El PP ganas las elecciones y Rajoy lleva a presidente

En España, el caso Gürtel avanzó hasta cambiar el terreno de juego en dos cuestiones distintas pero primordiales. Por un lado, Baltasar Garzón trasladó la causa tanto al TSJ de Valencia como al de Madrid, al contar en ambos casos con diputados autonómicos aforados. En la Comunidad Valenciana, el gobierno de Francisco Camps frenó la emisión de TV3 en su territorio cuando la televisión catalana era una de las que más tiempo dedicaba al caso Gürtel. Antes, en abril de 2010, el Supremo encargó una investigación patrimonial sobre Luis Bárcenas y Jesús Merino, ambos aforados nacionales, que recayó también en manos del Grupo XXI liderado por Morocho.Llegó así la primera petición a Suiza para conocer si Bárcenas escondía allí dinero oculto, tras conocer una comunicación del cuerpo anti blanqueo helvético.

En Madrid, el caso recayó en manos del juez Antonio Pedreira, que cambió el rumbo de los pronunciamientos. El 1 de septiembre de 2011, el magistrado archivó la causa contra Luis Bárcenas y un día después hizo lo mismo con el diputado Jesús Merino. Ambos habían perdido su aforamiento al cesar como senadores. En su auto, Pedreira escribió que hubo “precipitación en cuanto a su imputación” por parte de la Policía, de la Fiscalía y del anterior instructor, Baltasar Garzón”. El juez archivó también el procedimiento para la mujer de Barcenas, Rosalía Iglesias

El cambio de criterio se alimentó además con un cambio de Gobierno. Un movimiento en las urnas que cambió el epicentro político en España y con él, a los responsables tanto del Ministerio del Interior como de la Policía Nacional cuando en diciembre de 2011, Mariano Rajoy ganó las elecciones.

Cambió el Gobierno. Cambió el Ministerio del Interior y con él, la cúpula policial que controlaba desde la moqueta la investigación del caso Gürtel. Las presiones sobre los agentes encargados del caso se multiplicaron de forma exponencial. “El señor Cosidó, nombrado director general de la Policía, hacía escritos en la prensa atacando al caso Gürtel, a los investigadores o a que nos entregaran condecoraciones”, recuerda el líder del equipo investigador. “Nos dijeron que cuando ellos llegaran al poder, la coyuntura iba a cambiar radicalmente”. Y así fue.

"Luis El Cabrón"

Una de esas presiones la protagonizó el propio Luis Bárcenas, al intentar que la Policía elaborase un informe que dejaba de considerarle la persona que estaba detrás de las anotaciones de “Luis El Cabrón” en las anotaciones de Fracisco Correa. En esas maniobras, las agendas de Villarejo colocan también en 2012 a la exsecretaria del partido Popular María Dolores de Cospedal. El enfrentamiento directo fue tal que los responsables policiales llegaron a discutir con el propio Bárcenas en un restaurante por los informes de la UDEF.

En este punto, tanto el testimonio de Manuel Morocho como las agendas del comisario Villarejo colocan como correa de los deseos de Bárcenas al comisario José Luis Olivera, que había dejado ya la dirección de la UDEF para pasar al CITCO, la unidad de coordinación contra el crimen organizado. Sobre el papel, Olivera ya no tenía interés directo sobre la investigación pero su subalterno consideró en sus declaraciones al juez que el mando policial se interesaba por tener información para manejarla después en los despachos políticos. Olivera, colocado en la UDEF por el PSOE guardaba además una buena relación personal con el ministro de Interior nombrado por el PP, Jorge Fernández-Díaz

Así, las presiones para que el equipo de Morocho dejara de considerar a Bárcenas “Luis el Cabrón” cambiaron. Y no era solo una cuestión estética. Las anotaciones adjudicadas a ese nombre en la contabilidad B de Correa estaban vinculadas a un presunto delito de cohecho en 2007 por 72.000 euros. Si Bárcenas no era “Luis El Cabrón”, no habría delito para él y podría quedar fuera de la causa. La estrategia fue estéril, ya que poco después llegó la comisión rogatoria pedida por Morocho en 2010. La misma que confirmó Bárcenas mantenía oculta una fortuna en Suiza e hizo estallar el caso de nuevo.

En la sentencia del primer juicio del caso, los jueces encontraron que no había pruebas suficientes para declarar que Bárcenas era Luis el Cabrón, tal y como reclamaba el extesorero, que fue condenado principalmente por el dinero oculto en Suiza.

En febrero de 2012 se envió finalmente al juzgado el informe sobre Jesús Sepúlveda que acreditaba los gastos que había disfrutado la ministra Ana Mato. Según la versión de Morocho, el informe fue terminado en enero de 2011 y estuvo más de un año guardado en un cajón por sus superiores. “Consideran que el informe les puede perjudicar ante un eventual cambio de Gobierno, que después se produce, y lo que hacen es no presentar ese informe”, explicó Morocho en la Audiencia Nacional sobre el comportamiento de sus superiores jerárquicos. “El informe lo para el jefe de la unidad”, mantuvo después el agente en relación con el comisario Olivera.

Además, el equipo investigador de la Gurtel sufrió una sobrecarga de trabajo cuando el Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino, les indicó que debían asumir también la investigación sobre el responsable del PSOE José Blanco para el Supremo, en lugar de canalizarlo a otras unidades.

El agentel Morocho se había convertido ya en una persona a derribar por el Partido Popular, pero los jueces lo avalaban. Su trabajo hizo que los cuatro magistrados por los que pasó la Gürtel confiaran siempre en su criterio y los informes de su unidad han conseguido condenas en cinco procedimientos judiciales distintos vinculados con la Gürtel.

Ante el juez García-Castellón, Morocho reconoció que con la llegada del PP al poder las presiones sobre su equipo crecieron, así como los intentos de modificación en los informes, o las advertencias de que no aparecieran en las facturas pagadas por la red Gürtel el nombre de los receptores o de los sospechosos de serlo. De hecho, Morocho llegó a confirmar que preocupaba de forma explícita la mención de Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno. El agente explicó ante la Audiencia Nacional que llegó a ocultar datos en los informes que le eran después suministrados al juez de forma verbal para evitar la censura de sus superiores. Sus hombres tuvieron que aplicar medidas de seguridad informática para evitar accesos a sus ordenadores dentro de las dependencias policiales e incluso en sus traslados en coche.

La llegada del caso Kitchen

En marzo de 2013, el juez Pablo Ruz le nombró “fuerza policial actuante” en el caso Gürtel, lo que suponía que estaba bajo el mandato directo del juzgado como Policía Judicial en lugar de depender de la jerarquía del propio cuerpo. La decisión llegó dos meses después de que el diario El País publicara los llamados Papeles de Bárcenas donde aparecían presuntos pagos a varios miembros de la cúpula del Partido Popular, y entre ellos anotaciones a “M. Rajoy”. Los informes policiales “oficiales” rozaron entonces el ridículo al no vincular nunca directamente esas anotaciones al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Sin embargo y pese a las presiones, la decisión judicial de acogerle bajo su paraguas hizo que sacar a Morocho de la Gürtel no estuviera en manos de los mandos policiales, si no del juez encargado del caso. “A mi se me conminó a que el nombre de responsables políticos, y concretamente el de Mariano Rajoy, no querían que apareciera en el cuerpo del informe su mención, ni aquello a lo que se aludía en los documentos, que no solo eran contraprestaciones si no determinadas compras de ropa que se transcribieron literalmente sin más”.

De forma paralela, ese mismo verano arrancó la operación Kitchen, el operativo montado desde la cúpula de la Policía Nacional para obtener información confidencial en poder de Luis Bárcenas sin conocimiento judicial alguno. Ante el juez, Morocho explicó que el grupo de agentes investigados no comunicó nunca a su equipo las investigaciones, ni sus hallazgos, como el nombre por ejemplo de un financiero que pudo ayudar a Bárcenas con su fortuna oculta.

Además y según su versión, las presiones llegaron por otro lado cuando el Grupo XXI vinculó al marido de Maria Dolores de Cospedal con uno de los informes sobre contratación pública de la Gürtel. “Has cometido un gran error. Te has equivocado y hay que decírselo al juez porque hay que cambiarlo”, cuenta Morocho al magistrado que le dijo entonces el comisario Losada, jefe de la Policía Judicial en aquellas fechas. No había ningún error. De hecho, el nombre del marido de Cospedal estaba en el anexo porque no permitieron a los agentes que fuera en el cuerpo del informe.

El intento de traslado a Lisboa, Viena o Naciones Unidas

En 2013, Morocho mantiene que sufrió el movimiento más importante para apartarle de la investigación del caso, cuando el comisario Olivera le ofreció marcharse destinado a Lisboa con un sueldo de 6.000 euros al mes como oficial de enlace en materia de narcotráfico. El agente declinó cuando supo que tendría que dejar el caso Gürtel. Luego llegó otra oferta de traslado a Viena y finalmente un curso del FBI en Estados Unidos.