Los presos del 'procés' pueden quedar en libertad definitiva hoy mismo

Todo depende de cómo redacte el Gobierno los decretos de indulto a los nueve condenados por sedición y malversación que este martes recibirán la medida de gracia , pero la excarcelación definitiva puede ser "este mismo martes". Así responden a NIUS fuentes judiciales que aseguran que en el Supremo no hay ninguna intención de dilatar los trámites de libertad.

La única posibilidad de que se dilate es que el indulto no se aplique a toda la pena de prisión, sino "por delitos". Esa posibilidad pasaría por que el Ejecutivo conmutara las condenas por sedición pero no las de malversación. En el Alto Tribunal no esperan ese indulto "por delitos", que obligaría a una nueva liquidación de condena, y por tanto alargaría los trámites.