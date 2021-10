Un vídeo sexual, una guerra por una herencia y un espionaje empresarial: comienza el primer juicio a Villarejo

No son las más conocidas, porque en los casos de Villarejo hay otras de más relevancia política y que han llegado a salpicar al rey emérito , al Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, o al expresidente Pablo Iglesias. Pero las tres tienen ingredientes de películas de espías y de luchas intestinas entre enemigos que recurrieron a un "solucionador de problemas" dispuesto a mancharse las manos y de nombre José Manuel Villarejo.

No es que Villarejo no sepa lo que ser el acusado de un juicio, pero hasta ahora, sus problemas con la justicia no habían abordado la trama corrupta que creó y alimentó a golpe de espionajes, extorsiones y corrupción policial.