Primera respuesta del Supremo: no avala el cierre de Montefrío y dice no ser un órgano "consultivo"

El Supremo no avala el cierre de Montefrío, el municipio granadino que la Junta de Andalucía quería confinar con una incidencia de coronavirus de 1.000 casos de Covid por cada 100.000 habitantes. El motivo, en lenguaje judicial es la "pérdida" de objeto, en lenguaje coloquial quiere decir que ya no tiene sentido. Y no tiene sentido porque las medidas no han entrado nunca en vigor y la propia junta lo ha decretado en el Boletín de Andalucía.