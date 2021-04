El príncipe Randy ante la jueza: “No le pegué. Se cayó sobre un mueble de cristal”

El empresario nacido en Francia, que saltó a los medios de comunicación por organizar varias fiestas multitudinarias en su casa de Madrid en mitad de la pandemia, declaró ante la magistrada encargada del caso dos días después de su detención, Y allí, acompañado de su abogado y de un intérprete de francés para facilitar la exactitud de sus palabras, explicó que la denunciante no era “su novia” ni vivía en aquella casa , si no que se quedaba a dormir de vez en cuando ya que mantenían una relación. Esta versión difiere de la aportada por la denunciante, que mantuvo ante los agentes que residía en esa vivienda desde hacía tres semanas. En lo que sí coinciden ambos es en que la joven presuntamente agredida estaba haciendo las maletas para marcharse de la casa.

“Ella no estaba encerrada”

De hecho, el empresario acusó en su declaración a la denunciante de tener “un pequeño negocio de chicas de citas” y aseguró que no se levantó de la cama enfadado por los mensajes de la presunta víctima de que quería abandonar la vivienda, si no que se percató al ver la maleta abierta en la habitación donde ella dormía. “Me había dicho que si me veía con otra chica se marchaba del domicilio”, explicó Koussou ante la magistrada. “Lo único que le he dicho es que si por favor me podía dar el dinero y ella me ha dicho que no”, se reiteró en su versión.