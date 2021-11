El 'procés', la eutanasia o el aborto, los asuntos que pueden obligar a Arnaldo a abstenerse en el TC

Ambos fueron recusados y ambos decidieron apartarse. Cuando a Enrique Arnaldo le toque votar sobre la Ley del Aborto o la de Eutanasia, o sobre los recursos del procés pendientes, también podría ser recusado, aunque eso no garantiza ni que lo aparten ni que se aparte.

En el Tribunal Constitucional aún se debaten algunos de los recursos planteados por los condenados del procés. Los que ya se han visto, han sido rechazados aunque no por unanimidad. Quedan pendientes algunos tan importantes como el de los Oriol Junqueras. Y lo cierto es que si Arnaldo siguiera la senda marcada por Conde Pumpido y Narváez podría abstenerse, porque en sus textos los acusa de rebelarse contra la supremacía de la Constitución.

En su artículo, respondía a una palabras de la exminstra de Igualdad Bibiana Aído, que había argumentado que si esas menores "pueden casarse o tener hijos, también pueden abortar". Arnaldo escribió que entonces también podrían "podrían constituir hipotecas, comprar o vender inmuebles, bonos Madoff, letras del Tesoro, trabajar en turno de noche, hacer horas extraordinarias, ser plenamente responsables en el orden penal, incorporarse a cualesquiera de los Ejércitos o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ¡Ah! y por supuesto, votar en las elecciones, consultas populares y referéndum varios. ¿Por qué no?, además de votar en elecciones".

Su postura ante una ley que calificó de "ocurrencia" y que por entonces aún no se había aprobado -era 2009- resulta un anticipo claro. Eso provocará -con toda probabilidad- una recusación del nuevo magistrado.

Lo cierto es que hay mucho más, porque 331 artículos dan para abordar todo tipo de temas peliagudos y Enrique Arnaldo no los ha esquivado. No le gusta la Ley de Memoria Histórica ni que las familias puedan buscar a las víctimas enterradas en las cunetas; cree que la caja b del PP no es para tanto.