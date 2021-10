Puigdemont y los exconsellers fugados se crecen frente al juez Llarena: "Seguiremos circulando"

La imagen de Clara Ponsatí y Toni Comín a las puertas de la Corte de Apelaciones de Sassari, esperando a Puigdemont, dejaba claro este lunes que los exconsellers fugados no tenían miedo a la decisión de la justicia italiana. Los dos eurodiputados se desplazaron este fin de semana a Cerdeña para apoyar al que fuera su presidente, confiados en que ni ellos serían detenidos ni Puigdemont sería entregado a España.

Por eso, Puigdemont no será entregado por Italia a España, al menos no antes de que la Justicia de la Unión Europea responda a dos cuestiones. Así lo ha dicho el tribunal sardo en un auto al que ha accedido NIUS y que puede consultar aquí .

Mientras tanto, Puigdemont y el resto de eurodiputados no pueden ser detenidos en ningún país europeo salvo España.

Desde el momento de la detención de Carles Puigdemont, el 23 de septiembre, él mismo, su entorno y su defensa han insistido en que la detención no era legal, porque el juez Llarena presentó en marzo una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE, que supone la suspensión de las euroórdenes.

Así lo entendieron otro tribunal de la UE, el Tribunal General, que rechazó devolverle la inmunidad porque no había riesgo de detención y la euroorden estaba suspendida. La Abogacía del Estado asumió la misma tesis.

Sólo el Supremo mantiene que no lo están, y de nuevo ha perdido la mano, aunque la partida se seguirá jugando.

Los jueces italianos, eso sí, no entran en la cuestión de fondo, es decir, no se meten en si hay que entregar a Puigdemont o no, ni comparan las leyes de los dos países, ni hablan del juicio del procés. Por ahora, se quedan en la parte de las euroórdenes y por tanto, en la legalidad de la detención a manos de la Policía italiana.