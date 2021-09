Puigdemont intentará que la Justicia europea le dé la razón antes de comparecer ante el tribunal de Cerdeña

Sin embargo, sus abogados, dirigidos por Gonzalo Boye, esperan que antes del día 4, el Tribunal General de la Unión Europea responda a las medidas cautelarísimas que van a presentar ante él de manera inmediata. Si el TGUE dice que no se le podía detener, los jueces italianos difícilmente podrán tomar otro camino.

Tras ser detenido, Puigdemont pasó a disposición judicial y el que vio su caso fue el que al que le tocó el asunto por estar de guardia. El juez tenía que responder sobre si debía estar detenido, o no, mientras se esperaba una decisión sobre su extradición.

La respuesta fue que no. En su resolución, que puede consultar aquí y que recoge las posturas de las partes , el juez dice que Puigdemont tiene la inmunidad "intacta" para desplazarse como europarlamentario, con motivo de su cargo, y que encarcelarlo ahora cercenaría sus derechos.

Que ese lunes, a las 11:30 de la mañana, Puigdemont declarará de nuevo en la misma corte, pero ya no ante esa jueza, sino ante un tribunal, que será el que decida si se le entrega a España o no.

Los abogados de Puigdemont tienen claro que la respuesta debe ser "no", porque el procedimiento está suspendido. El juez Llarena, considera que debe ser un "sí", y así se lo ha hecho saber al tribunal de Cerdeña este mismo viernes en un oficio que puede consultar aquí.

El caso es que en julio, el TGUE emitió un auto, en el que retiraba la inmunidad a Puigdemont pero en el que daba por suspendidas las euroórdenes. De hecho, decía que no había necesidad de mantener la inmunidad porque no había riesgo de detención, tal y como habían señalado "las autoridades españolas" pero al final, el expresident ha sido detenido.

Puigdemont va a pedir que de forma inmediata el Tribunal General diga que no se le puede detener porque la cuestión prejudicial planteada por Llarena paraliza la euroorden y que por tanto no estaba activa y que afirme que tiene inmunidad plena y que no se le puede detener en ningún país de la Unión.