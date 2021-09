La Guardia Civil investiga contactos entre la mano derecha de Puigdemont y un supuesto espía ruso

Según ha podido confirmar NIUS, las conversaciones entre ambos aparecen en un informe enviado al J uzgado de Instrucción número 1 de Barcelona , en el seno de la causa Volhov. En ese procedimiento, la Guardia Civil investiga el presunto desvío de fondos públicos de la Generalitat a fines no contemplados en la legislación española, como la búsqueda de una Cataluña independiente.

Alexsander Dmitrenco es un empresario nacido en 1988 y afincado en España desde hace años. Tantos que hace cuatro ejercicios solicitó la nacionalidad española. Significado de forma clara con el independentismo catalán, l os informes de la Guardia Civil en el caso Volhov no citan a Dmitrenko como una persona vinculada al GRU , el servicio de espionaje ruso. Pero sí lo hace otro documento consultado por NIUS, el informe emitido por el Ministerio de Justicia para denegar su nacionalidad.

De hecho, Dmitrenko recurrió este dictamen y solicitó consultar los expedientes en los que Justicia se ha basado para hacer estas afirmaciones. Algo que hasta el momento no le ha sido permitido. “¿Tú has visto a alguien acusado de espionaje o de tener contactos con mafias internacionales que no tenga un procedimiento judicial abierto o al que se le permita seguir en el país como si nada?”, se preguntan fuentes cercanas al empresario de origen ruso, que niegan la veracidad de las afirmaciones realizadas por Justicia, desvinculan a Dmitrenko de cualquier colaboración con el servicio secreto ruso y justifican los mensajes entre Alay y el empresario en el marco de una amistad duradera entre ambos, independiente a cualquier proyecto político.