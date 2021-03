Puigdemont pierde la inmunidad parlamentaria europea: ¿será extraditado a España?

El Parlamento Europeo ya permite al juez Pablo Llarena reactivar la Euroorden de detención del expresident de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, así como de los exconsellers de su mandato Clara Ponsatí y Toni Comín. Lo ha hecho la mayoría de la cámara este 9 de marzo, dando luz verde al suplicatorio del Tribunal Supremo , algo que no comporta necesariamente que el máximo responsable del referéndum del 1 de octubre de 2017 vuelva a España para que, esta vez sí, sea juzgado.

Esta es "una decisión política", según el abogado del expresident, Gonzalo Boye, para el que los eurodiputados "no han dado la razón de manera clara" al Supremo, ya que ha habido menos votos en contra de los previstos; de todas formas, el resultado de la votación del suplicatorio ha sido el esperado ("sería el milagro más grande", dijo Comín hace dos meses). Una decisión, la del Parlamento Europeo, que puede ser recorrida. Así lo hará Boye, que se dirigirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea , aunque ha anunciado que tiene "otras acciones previstas", sin entrar en detalles. De esta forma, la Justicia europea escuchará los argumentos del equipo jurídico de los catalanes, que previsiblemente acusarán su "persecución política" y pondrán en cuestión la competencia del Supremo para llevar a cabo el suplicatorio.

El tribunal español pidió levantar la inmunidad de Puigdemont, Ponsatí y Comín hace más de un año, en enero de 2020, cuando los tres políticos de Junts per Cataluña asumieron su escaño en el hemiciclo para llevar el conflicto catalán a Europa y, de paso, blindarse con la inmunidad que les confiere su condición de eurodiputados. No obstante, la parálisis forzada por la pandemia bloqueó su tramitación hasta el pasado noviembre. Ahora, la pelota vuelve al tejado de la justicia belga, que ya dio pistas cuando sentó el precedente de Lluís Puig

El precedente: Lluís Puig

"Game over", publicó en Twitter el expresident, para el que, no obstante, su 'partida' no ha acabado. El caso de Puig era el primero que los tribunales belgas deben examinar sobre las órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) cursadas por el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, contra los políticos independentistas huidos hace más de tres años. Sentado el precedente, la Justicia belga podría resolver en el mismo sentido para Puigdemont y Comín; en el caso de Ponsatí, esta debe ser juzgada en Escocia.