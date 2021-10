Puigdemont quiso convertir en catalana la selección de fútbol de Islas Feroe

Las nociones para desarrollar este plan, abortado al ir contra la propia normativa de la FIFA, aparecen en el volcado del teléfono móvil del responsable de la Oficina del Presidente Puigdemont, Josep Lluis Alay. El 25 de agosto de 2020, el político catalán recibía el mensaje por signal de una persona anotada en su agenda como Sergi: “En referencia a lo que me has comentado en alguna ocasión sobre la selección de fútbol de las Islas Feroe y jugadores catalanes que puedan participar, la FIFA ha aprobado unas modificaciones sobre el tema. Lo tienes en la noticia que te he enviado. El resumen es que haría falta como norma general, cinco años de residencia”. “Gracias, sospecho que las Islas Feroe deben tener un régimen de residencia muy estricto. Se lo preguntaré a mis amigos de allí”, contesta Alay poco después.