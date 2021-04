Rafael Mendizábal, el jurista que se escapaba al cine, y Pepe Coira, el guionista que hacía pellas para ver juicios

Audiencia pública, se abre la sesión

"Algunas escenas que deberían ocurrir en el despacho las trasladé a la sala de vistas, por ejemplo las 'vistillas', que son los actos para decidir si se decreta prisión provisional para alguien o no. Pero claro, es que es mucho más dramático", señala.

Sabemos más del derecho americano que del español: jurados, encendidos alegatos finales...

En realidad, según explica Rafael Mendizábal, la inmensa mayoría de los litigios en Estados Unidos concluyen antes de llegar a juicio con un acuerdo entre los acusados y la Fiscalía, algo que también ocurre aquí en muchas ocasiones. "Pero eso no tiene dramatismo y por eso no es lo que refleja el cine", reflexiona con voz pausada.

El jurado es el centro de alguna de las grandes películas de Hollywood que ha analizado Mendizábal. La más relevante, " Doce hombres sin piedad", en la que un impecable e íntegro Henry Fonda convence, uno a uno, al resto del jurado de que no hay pruebas suficientes para condenar al acusado.

Pepe Coira también está convencido de que sabemos mucho más del derecho americano que del español , aunque Mendizábal asegura que en esencia no son tan distintos porque "comparten la esencia".

"Esa idea de la excepcionalidad me gustó mucho por la carga ética ", explica a NIUS desde el otro lado del teléfono este guionista que se alegra de no ser juez , porque el tipo de decisiones que tiene que tomar quien preside un tribunal.

" Un juez no debe tomar las decisiones del mismo modo en que nosotros lo hacemos , que enseguida hacemos sentencias rápidas", plantea al hablar sobre las presiones de la opinión pública y las resoluciones poco entendidas que muchas dictan los jueces: "Qué bien que haya jueces que marquen como se han de aplicar las reglas del juego que nos hemos marcado todos", señala, aunque también apunta que hay jueces de todo tipo, como en cualquier ámbito de la vida.

El juez Weaver o el juez Garzón

Al preguntar a Rafael Mendizábal por el juez de la gran pantalla que le habría gustado ser, el responde, sin dudar, que el de "Anatomía de un asesinato", el juez Weaver: "Me gusta por lo que dice, por cómo actúa, por cómo se presenta. Entre otras cosas dice al presentarse que a veces tiene tendencia a dormirse, pero que todo argumento jurídico brillante le despierta . Es un juez con sentido del humor", afirma este magistrado emérito fan de El Quijote hasta el punto de haberlo leído 12 doce veces cuando era un niño porque se "mondaba de risa".

Cuando habla de los jueces del cine, en general, Mendizábal se refiere a ellos como piezas fundamentales para la trama, pero no como protagonistas.

A la pregunta de qué jueces le han inspirado para ese tipo de escenas, la respuesta es rápida: "Me venía a la cabeza Garzón cuando fue en persona al lugar donde estaba secuestrado Ortega Lara o cuando venía a Galicia por la Operación Nécora".

Pero Baltasar Garzón no es el único juez español que le ha llamado la atención. Le ocurre lo mismo con otro instructor, Pablo Ruz, el que se hizo cargo, precisamente, del juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional como sustituto tras la inhabilitación de Garzón

Asuntos de familia

Rafael, que en su libro también analiza la figura del fiscal, nos cuenta que a pesar de que él sabía que el Ministerio Público español no es tan divertido como el norteamericano, no desanimó a su hijo porque "los fiscales en España son mucho mejores que los de Estados Unidos. Es la misma carrera, y no dependen de la política, como allí", asegura el magistrado.