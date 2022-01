La reforma del delito de sedición ya no no es una prioridad, ni en vísperas de la mesa de diálogo

Ni la rebelión ni la sedición son delitos que se vean a diario en los tribunales españoles, pero el juicio del procés en el Supremo los volvió a poner de actualidad . Desde que a finales de 2019 se emitió la sentencia que condenó a los líderes del 1-O por sedición, malversación y desobediencia, tras haber sido acusados de rebelión, el Gobierno lo empezó a contemplar en público . Pero tras el indulto de todos ellos , hace ya seis meses, el asunto ha dejado de ser prioritario y el Gobierno ha decidido no incluirlo en su paquete normativo del recién estrenado 2022.

Y todo, con la reunión de la Mesa de Diálogo pendiente y sin fecha. Este mismo martes, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, la situaba en las próximas semanas "a principios de año" pero sin día concreto. No parece que al Gobierno de coalición le preocupe ese asunto de cara a la mesa de diálogo, entre otras cosas, porque ERC siempre ha ido mucho más allá , reclamando la amnistía para todos los procesados y condenados por el proceso independentista, aunque tampoco lo veía con malos ojos.

Hoy por hoy, el único acusado del procés que se podría beneficiar de esa reforma es el expresidente catalán Carles Puigdemont, el cabeza del gobierno que organizó el 1-O y que todavía no ha sido juzgado. Pero tras su detención en Cerdeña y la negativa de sus tribunales a entregarlo -con el aval de la Justicia Europea- su retorno no parece ni mucho menos inmediato. Así que no, tampoco para él es prioritaria esa reforma.