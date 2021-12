La retirada de sueldo y secretaría al rey emérito, las claves que le pueden llevar a juicio en Londres

Los argumentos ya están expuestos por el bufete de James Lewis, y contrapuestos a los de la defensa de Juan Carlos I que defiende que Inglaterra no lo puede juzgar. Ahora hay que esperar a que el juez Matthew Nicklin decida si puede seguir adelante con el procedimiento civil o no.

Para intentar convencer al juez de que le juzgue, la parte que representa a Corinna, ha expuesto que e l rey emérito sí puede ser juzgado en Gran Bretaña porque, aunque sea parte de la Familia Real, no depende del presupuesto del rey y no tiene secretaría.

Eso, según su tesis, es un requisito que contempla la SIA (la ley británica que regula la inmunidad de su corona). Por eso consideran que el hecho de que ya no cobre una asignación de la Casa Real desde 2020 y que ya no tenga ninguna función pública ni secretaría lo convierten en un ciudadano juzgable en Gran Bretaña.

Se trata de ver la equiparación entre las leyes de los dos países. Los jueces ingleses tienen que actuar según sus leyes y para eso necesitan saber el estatus exacto de Juan Carlos I . En concreto, la SIA, que regula la inmunidad de la Familia Real Británica y que se extiende a la reina, su familia y los que dependen económicamente de ella "The household". Los letrados que defienden al rey emérito consideran que no puede ser juzgado por ser miembro de la familia, pero los de Corinna añaden el matiz económico.

En el informe pericial utilizado por los letrados de Corinna, se analizan todos los episodios de la abdicación y cómo se reguló la vida de Juan Carlos I como emérito. El documento recuerda que el rey emérito se marchó a Abu Dabi en agosto de 2020 y que aunque se paga su seguridad, de eso se encarga Interior, el dinero no sale del presupuesto de la Casa Real.

Juan Carlos I recibió una asignación entre 2014, cuando abdicó, y 2020, cuando renunció a la vida pública y se conoció que la Fiscalía tenía abiertas tres investigaciones contra él. En 2019, la asignación para el rey emérito fue de 191.000 euros y en 2020 cobró 42.000, lo correspondiente hasta marzo. Pero desde entonces no ha recibido dinero del presupuesto de la Casa del Rey y según los letrados de Corinna, con eso perdió el blindaje real.

No sólo eso, Juan Carlos I ya no tiene secretaría ni actividad pública, así que su pertenencia a la Familia Real no lo es a efectos representativos.