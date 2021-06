Un juez ordena retirar la pancarta LGTBI del balcón del Ayuntamiento de Zaragoza

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), el magistrado fundamenta su decisión en una sentencia dictada por el Supremo de mayo de 2020 que considera incompatible con el marco constitucional y legal la utilización de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos , aún cuando no sustituyan la bandera de España y las demás legalmente constituidas.

Los magistrados del Supremo argumentaban en su resolución que su utilización, "incluso de forma ocasional" , no es compatible tampoco con el "deber de objetividad y neutralidad" de las administraciones.

La sentencia

Según las fuentes citadas, aunque la diferencia estriba en que este año el ayuntamiento ha incorporado sobre la pancarta el texto "Zaragoza es Diversidad" , entiende el juez que el hecho de añadir un texto no hace que deje de ser una "bandera" y se convierta en una "mera pancarta".

En el auto, el juzgador utiliza la calificación de "bandera-pancarta", y argumenta que cuando se coloca el escudo de Aragón en la bandera de la Comunidad no deja de ser una bandera .

Este requerimiento que se formula en el auto del tribunal de lo contencioso no impide que se puedan colocar textos, siempre y cuando estos no se incluyan en las banderas no oficiales.