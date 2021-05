El 'Rey del Cachopo' a juicio por el homicidio de su exnovia en Madrid: "Vengo a defender mi inocencia"

Su letrada, Ana Isabel Peña, ha explicado al entrar al edificio que su defendido "tiene ganas de demostrar la verdad y que se vea quién es realmente, y que se el enjuicie en el lugar correspondiente, no en un juicio mediático paralelo como ha venido siendo la costumbre hasta ahora".

"No hay ni una sola prueba contundente, ni una, que le pueda incriminar en nada", ha mantenido antes de entrar la letrada, que no ha adelantado detalles de su estrategia. Su intención es demostrar que Román "no se fugó tras la muerte de Heidi sino que cambió de domicilio y estuvo todo el tiempo pendiente de su familia".