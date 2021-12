El rey emérito se compara con Isabel II para reclamar la inmunidad en Inglaterra

Los representantes de Juan Carlos I consideran que la denuncia debía haber sido presentada ante el Tribunal Supremo español". Esto no coloca a Su Majestad por encima de la Ley, solo reconoce que, dado el cargo, está debidamente sometido a la jurisdicción del Tribunal Supremo de España, y únicamente al Tribunal Supremo español".

En resumen, lo que esgrimen los abogados del monarca es que Juan Carlos de Borbón forma todavía parte de la Casa Real junto a Felipe VI por lo que debe ser considerado un jefe de Estado, y como tal, tendría inmunidad según los tratados internacionales. Para afianzar esta versión, el monarca español ha presentado un informe del jurista Bernardo del Rosal, que actúa como perito en el procedimiento. De hecho, los letrados tratan incluso de forma velada el hecho de que Juan Carlos I no resida ya en España desde hace más de un año para explicar que el concepto de "Familia Real" se entiende de forma "flexible" y no se limita a las personas que "viven bajo el mismo techo". Incluso tratan el hecho de que el rey emérito ya no tenga asignación de la Casa Real, al definirlo como "económicamente independiente".