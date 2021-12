Juan Carlos I intenta librarse de su juicio en Inglaterra con una ley de 1981, pensada para su padre

Por el derecho de sucesión, Juan de Borbón debería haber ocupado el trono al reinstaurarse la Monarquía, pero Franco se lo saltó y eligió a su hijo. Las tensiones en los años previos a la coronación fueron notorias, pero la relación entre padre e hijo no llegó a romperse. Juan Carlos I fue coronado rey en 1975 y dos años más tarde, su padre hizo una renuncia pública. En el 81 se le buscó acomodo.

El 12 de diciembre de 1981 se publicó la Ley del Registro Civil de la Familia Real, para regular la nueva etapa de la Transición. Se podría haber limitado a los reyes Juan Carlos y Sofía y a sus hijos pero no se hizo así. Se incluyó a los padres del rey en el registro y por tanto en la Familia Real.

La tesis de los abogados del rey emérito es que, como ley no se ha cambiado, cuando en 2014 abdicó siguió siendo parte de la Familia Real. No sólo eso, el decreto de 2014 que regula su estatus dice claramente que lo es. Además, se le mantiene en la web, la Zarzuela sigue siendo su residencia a efectos administrativos y ha estado recibiendo una asignación hasta marzo de 2020 , cuando su hijo se la retiró tras conocerse las investigaciones de la Fiscalía y una vez él había abandonado sus funciones públicas.

Para los representantes de Corinna esa retirada y la ausencia de representación convierten a Juan Carlos I en un ciudadano juzgable en Inglaterra por cualquier hecho desde 2014. Pero los del rey emérito consideran que la retirada de la asignación es sólo eso, una eliminación económica que no cambia su estatus de miembro de la Familia Real. De hecho, tras la abdicación, sí salieron las infantas Elena y Cristina, porque ya no eran hijas del rey sino hermanas, y la Ley del Registro Civil no contempla a los hermanos como miembros de la Casa Real.