Un juez anula la sanción al mosso que dijo "la república no existe, idiota"

Ocurrió en diciembre de 2018, cuando el Gobierno celebró uno de sus Consejos de Ministros en Barcelona en lugar de en Moncloa. Centenares de manifestantes independentistas se manifestaron en la ciudad condal para protestar por la presencia del gobierno español. Entre los manifestantes había un grupo de agentes rurales de la Generalitat y uno de ellos interpeló a un mosso, que defendía la zona perimetrada, y le instó a defender la república catalana. El mosso le respondió con un " La república no existe, idiota" y el vídeo se viralizó.

El agente recurrió a la justicia y ahora el juez le ha dado la razón . La sentencia recoge que la "expresión fue proferida por el agente después de una tensa conversación en una situación en la que se le estaba recriminando su actuación policial y siendo que tenía conocimientos de los graves disturbios que se estaban produciendo en aquella zona en ese momento. No se produjo de forma aislada o sin contexto previo", ha avanzado El Periódico, que ha tenido acceso a la sentencia.

Actuación "sin ninguna intención ofensiva"

El magistrado entiende así que el mosso estaba trabajando en una situación de "gran tensión" y que el término "idiota" se usó "sin ninguna intención ofensiva" . De este modo, el juez no aprecia "ninguna intención ofensiva" o de "menospreciar, insultar u ofender", recoge la sentencia.

El juez también considera que la expresión "hijos de puta" es "genérica", ya que no se dirigía a nadie en particular y, por ello, "no es merecedora de reproche". El juez considera que el agente llevaba 12 horas trabajando y ve "razonbable que el agotamiento y la tensión acumulada" llevara a esta situación, fruto de una "contrariedad pasajera y puntual".