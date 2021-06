La imputación de López Hierro en Kitchen le pilla compareciendo en el Congreso: "Sorprendido, sorprendido, no"

Ha sonado muy extraño que Ignacio López del Hierro, que a las 10:10 de la mañana no estaba imputado por el juez de Kitchen , dijera que no iba a declarar en la comisión que investiga el mismo asunto en el Congreso por "indicaciones jurídicas".

Tan extraño, que el primer diputado en preguntarle, Felipe Sicilia, se lo ha remarcado y le ha preguntado si es que estaba esperando ya esa imputación. Eran las 10:15, y aunque desde hace semanas quién más quién menos estaba pendiente de la citación judicial, no se preveía que el juez la hiciera hasta después de la comparecencia en el Congreso del empresario y de su mujer , Mª Dolores de Cospedal, fijada para esta misma tarde.

Pero el juez, finalmente no ha esperado. A las 10:22 este periódico ha confirmado que esa citación se había producido, en unos minutos trascendía y a las 10:29, el auto ya era oficial.

Así que a las 11:00 cuando le ha tocado el turno de interrogar al diputado de Podemos Ismael Franco , ha preguntado a López del Hierro si estaba sorprendido, la respuesta no ha podido ser más clara: "Hombre, sorprendido sorprendido no" , ha contestado el compareciente antes de explicar que la prensa ya lo venía anunciando.

A las 11:15 ya era el turno del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que ha vuelto a sacar el tema para preguntarle si "ya lo sabía". López del Hierro ha insistido varias veces en que no, sin convencer a Rufián, que no tiene nada claro que no estuviera informado de su imputación al llegar al Congreso.