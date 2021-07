Señalan a uno de los menores como autor del golpe que costó la vida a Samuel

Tras las primeras pesquisas, los agentes detuvieron a seis personas por su presunta vinculación con el crimen. Dos de ellos son menores, por lo que no ingresaron en prisión, si no en un centro de reforma a la espera del avance de las investigaciones. Uno de ellos, según las fuentes consultadas por NIUS, sería la persona señalada como autor del golpe que causó la herida en la cabeza reseñada en la autopsia.