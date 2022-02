Sentencia sobre los indultos del 'procés': los partidos no pueden recurrirlos porque "no afectan a sus intereses"

Ni uno solo de los 63 recursos contra los indultos del procés ha recorrido en el Supremo, que el 20 de enero señaló que no los estudiaría. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo señala que, en el caso de los partidos políticos es "abrumadora" la jurisprudencia que declara que "no concurre con carácter general" su legitimación activa. Esa legitimación sólo existe, según el Alto Tribunal cuando "afecten esfera de sus derechos e intereses legítimos", y este, señalan los magistrados, no es el caso.