Sentencia papeles de Bárcenas: los jueces vuelven a dar por acreditada la caja b del PP

La existencia de la caja b no era la "cosa juzgada" per se, pero la sentencia vuelve a poner negro sobre blanco que estaba ahí. Durante el juicio, las acusaciones populares trabajaron duro para que quedara constancia de que había una caja b. Y es que si los pagos por la reforma de la reforma de la sede se pagaron con dinero negro -otro hecho que los jueces dan por acreditado- las cantidades tuvieron que salir de algún sitio.

Al extesorero del PP esta sentencia no le afecta, porque cumple 29 años de condena por el caso Gürtel, y ya tiene hecha la liquidación de un máximo de 15 años en prisión (el triple de la mayor de las penas impuestas, que era de 5 años), porque esos 29 años son la suma de varias penas por varios delitos. Como en el caso de los papeles no tiene ninguna condena superior a 5 años, no varía su tope temporal en la cárcel.