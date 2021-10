El pago de la sede del PP se pactó en B para esquivar impuestos "de manera clandestina"

El PP está condenado como responsable civil subsidiario al pago de 123.699 euros

1.072.000 euros de la reforma se pagaron en b

Queda acreditada la Caja B una vez más

El pago de más un millón de euros en b para afrontar la reforma de su sede, todavía a la venta, fue el objeto principal del juicio de los llamados papeles de Bárcenas. Por ello, el extesorero del PP ha sido condenado a dos años de cárcel y su partido condenado como responsable civil subsidiario de los 123.669 euros defraudados por Luis Bárcenas.

La sentencia, que puede consultar aquí, da por acreditado que Luis Bárcenas, como gerente del Partido Popular, pactó con el arquitecto Gonzálo Urquijo, que una parte de la obra de la reforma de la sede se pagara en B. En total, y de fondos ocultos salieron 1.072.000 euros.

El pacto incluía un descuento de entre el 7 y el 8% sobre el precio de la obra. Mediante los pagos en B, el partido político se ahorraba parte del coste y el despacho de arquitectos dejaba de pagar parte de los impuestos que le correspondía pagar por los ingresos "obtenidos de manera clandestina", dice textualmente la resolución.

El fraude a la Hacienda Pública consistía en esquivar el impuesto del IVA y el de Sociedades. El PP no estaba acusado de la comisión de delito fiscal, porque la Audiencia Nacional señaló que en la época de los hechos no se podía imputar a las personas jurídicas, y por eso los únicos responsables señalados por la parte del PP fueron los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta (fallecido) y el exgerente Cristóbal Páez, que ha sido absuelto.

Por el lado del despacho de arquitectos, fueron acusados sus socios, Gonzalo Urquijo y Belén García y su trabajadora Laura Montero. Los jefes han resultado condenados a dos años y nueve meses de cárcel mientras que Montero ha sido absuelta.

La operativa tuvo varias fórmulas. Por un lado, se hacían pagos en mano con el dinero que los donantes del partido entregaban en tesorería. De esos, hay reflejados en los papeles de Bárcenas 888.000 euros. Por otro lado, había facturas falsas incrementando los montantes de lo que realmente se pagaba.

La sede

La reforma de la sede, de 6.000 metros cuadrados y siete plantas, se inició en 2005. En febrero de 2021, pocos días después de empezar este juicio, Pablo Casado intentó romper con el pasado y anunció que ponía a la venta la sede a la que el PP -cuando aún era Alianza Popular- se trasladó en 1983.

En este momento, los populares han contratado a la consultora Collier para que dirija la gestión del futuro de la sede de Génova 13. Todavía no está claro si se alquilará o si se venderá. Lo único que se sabe es que el partido saldrá de allí, aunque la fecha es una incógnita.

"Se sabe cuando empieza una mudanza, pero no cuando acaba", decían los populares que aún no han empezado a hacer cajas, entre otras cosas porque no saben dónde irán, o al menos no lo han contado públicamente.

Los requisitos de su nueva sede son similares a los que ya tenía la actual. Debe ser un edificio grande, con capacidad para muchas oficinas y situado en el centro de Madrid.

El PP, responsable civil subsidiario

El PP no ha sido acusado de delito porque el juez Ruz primero, y la Sala después, determinaron que en la época en que se produjeron los hechos no se podía acusar a una persona jurídica. Las acusaciones populares lo intentaron, pero sin la acusación de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, no hubo posibilidad.

Finalmente, se le ha declarado responsable civil subsidiario porque su tesorero ahorró al partido 123.699 euros en el impuesto de Sociedades de 2007. Eso significa que si Bárcenas no paga, lo tendrá que hacer el PP. La condena no es gravosa, y puede que no tenga consecuencias económicas porque además las acusaciones populares tienen que pagar las costas del juicio, que superan por poco el dinero pagado en B.