El Supremo sanciona a un hombre por "violencia económica" por no abonar la pensión alimenticia

Se calcula que dejo de pagar 34.639,04 euros en concepto de pensión alimenticia y el Supremo le ha condenado por ello. Considera el Alto Tribunal este impago como "violencia económica" y le condena por ello a la pena de seis meses de prisión y accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo (no podrá ser elegido para ningún cargo) durante el tiempo de la condena.

El impago de pensiones también es violencia contra la mujer según está recogido en un i nforme del Ministerio del Interior, sobre todo cuando se considera que el denunciado tiene capacidad económica para asumir el pago y no lo hace para ocasionar daño psicológico.

El impago de la pensión es delito de género

Con respecto a la condena por delito de impago de pensiones señala el Tribunal Supremo que existe éste por dejar de pagar la pensión alimenticia en cuantía que ascendía a la suma de 34.639,04 euros por las pensiones de alimentos impagadas , apuntando que este delito “puede configurarse como una especie de v iolencia económica, dado que el incumplimiento de esta obligación deja a los propios hijos en un estado de necesidad en el que, ante su corta edad, y carencia de autosuficiencia, necesitan de ese sustento alimenticio del obligado a prestarlo, primero por una obligación moral y natural que tiene el obligado y si ésta no llega lo tendrá que ser por obligación judicial.

Señala el Supremo que el incumplimiento al no pagar la pensión "ejerce una doble victimización", a saber: sobre los hijos como necesitados de unos alimentos que no reciben y sobre el progenitor que debe sustituir al obligado incumplidor por tener que cubrir los alimentos que no presta el obligado a darlos.