La sentencia del Supremo sobre Isa Serra será clave para el futuro de Podemos en Madrid

Si se confirma la sentencia, que puede consultar aquí , quedará inhabilitada, no podrá ejercer, y se abrirá un futuro incierto para la formación morada, que quedó como quinta y última fuerza en los comicios.

¿Qué ve el Supremo?

Serra no ha estado presente en la vista del Supremo porque se trataba de una sesión de abogados, fiscales y jueces, pero es su condena lo que se revisa. Su defensa ha pedido la absolución por un delito de atentado a agente de la autoridad y otro de daños , mientras que la Fiscalía solicita que se confirme la condena . Fue durante un desahucio en el año 2014. Ella siempre ha reconocido que estuvo allí, pero no admite haber participado en ningún acto violento.

Los testigos de la defensa corroboraron la tesis de Serra, que por entonces tenía 24 años, pero los policías aseguraron que sí lo hizo. Marchena ha explicado al principio de la sesión que el Supremo no va a valorar la credibilidad de todos los testigos. Lo que va a valorar es si la condena estuvo bien justificada o si se dio demasiada preponderancia al testimonio policial , obviando la ausencia de otras pruebas.

¿Qué decía la sentencia de la Audiencia de Madrid?

"Eres cocainómana, hija de puta, mala madre, no te quieren ni tus propios compañeros. Vergüenza, si fuera tu hijo tendría que cogerte un arma y pegarte un tiro".

¿Qué pruebas presentaron la Fiscalía y la defensa?

Las versiones fueron totalmente opuestas. Isa Serra y sus testigos afirmaron que aunque estaba allí, no participó de nada y que incluso "se alejó". Los agentes policiales que declararon, y cuyos testimonios fueron la base de la sentencia, la señalaron como "una de las que más increpaban".

¿Y qué han mantenido las partes en el Supremo?

¿Y ahora, qué?

Una vez terminada la vista, el Supremo empieza a deliberar. No tiene plazo pero no lo probable es que la sentencia definitiva no tarde mucho en llegar.