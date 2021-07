La sentencia del TC sobre el confinamiento avanza otro golpe al Gobierno por el toque de queda de seis meses

Pero tampoco en eso todos los magistrados están de acuerdo. Cándido Conde Pumpido ha emitido un voto particular en el que asegura que la sentencia no cumple con la misión del TC: "resolver problemas jurídicos con argumentos jurídicos" . Desde su punto de vista hace "exactamente lo contrario" y crea un "problema político al desarmar al Estado frente a las pandemias".

La opinión mayoritaria es que ese confinamiento fue tan intenso que fue más allá de limitar derechos, que es lo que permite hacer el estado de alarma. González Trevijano y los que respaldaron su ponencia consideran que los suspendió. Los que no, creen que el estado de excepción habría supuesto dejar a la ciudadanía sin derechos y que no se puede definir una suspensión como una restricción más o menos "intensa". Además, apuntan que por ejemplo, el derecho de circulación siguió existiendo, aunque sometido a una serie de condiciones.

Contra eso también argumenta Conde Pumpido, porque en su opinión, si el confinamiento fue proporcional, no tiene sentido decretar su inconstitucionalidad. En cuanto al orden público, no lo considera gravemente alterado. A su juicio, el estado de excepción que defiende la corriente mayoritaria no se podría haber aplicado porque no se cumplían "sus presupuestos", es decir, no existió esa alteración del orden público.