El debate del TC sobre el estado de alarma: del "sucedáneo" de la excepción, a las "majaderías" pronunciadas

No es habitual que el Tribunal Constitucional notifique una sentencia pasadas las diez de la noche y a falta de incluir un voto particular . Sin embargo, eso es exactamente lo que ocurrió este lunes con la resolución que ha declarado inconstitucional el confinamiento general de la población durante el primer estado de alarma.

El fallo de inconstitucionalidad ya se había adelantado pero el contenido íntegro, con los argumentos a favor y en contra, todavía no se conocía.

Las 80 páginas que ocupa la sentencia señalan, como ya era conocido, que e l confinamiento fue adecuado y proporcional, pero que para llevarlo a cabo el Gobierno debería haber declarado el estado de excepción , y no el de alarma, porque este último sólo permite limitar derechos, no suspenderlos.

En el lado contrario, los que no han visto suspendidos los derechos y alegan que el estado de excepción no estaba justificado porque no concurrían los motivos de desorden público para declararlo y lo que procede ante una pandemia es declarar el estado de alarma.