El "indulto anticipado" para Puigdemont: ¿Sería posible?

Así lo defienden públicamente el abogado Francesc Jufresa, autor de la primera solicitud de indulto para los 12 condenados en juicio por el 1-O en el Supremo, y el también abogado penalista Pau Molins, que matiza: "Puigemont podría ser indultado sin ser juzgado por del delito de sedición, no del de malversación".

¿Dónde aparece la posibilidad del indulto anticipado?

No es que exista una denominación literal de ese concepto. En conversación con NIUS, Pau Molins defiende la tesis de que Puigdemont podría ser perdonado de la pena de sedición sin siquiera ser juzgado, porque así lo dice la ley del indulto de 1870 en su exposición de motivos.

En esa parte del texto se explica que el primer capítulo de la ley declara quiénes pueden obtener la gracia del indulto y quiénes no.

Pero hay una excepción explicada en el siguiente párrafo: " Los reos de los delitos de sedición y rebelión podrán, no obstante, ser indultados, aunque se hallaren en estas circunstancias" y la ley lo apuntala en la naturaleza de los delitos y las condiciones de la sociedad de la "época", 1870.

Vázquez señala que "la ley debe pasar por el filtro de nuestra Constitución, que es muy posterior" y que en la actualidad no se puede privar al Poder Judicial de ejercer su función, que no es otra que "conocer de delitos y enjuiciarlos".

El Gobierno lo descarta

¿Y si alguien pide un indulto de este tipo para Puigdemont?

Víctor Vázquez sostiene que, para empezar, sería un "suicidio político" para el Gobierno y que la constitucionalidad de algo así es más que dudosa. Está convencido de que sería una auténtica "injerencia" del Poder Ejecutivo en el Judicial, no como los indultos concedidos que sí son una prerrogativa del Gobierno y sólo le competen a él.

Molins plantea la duda y asegura que "se puede hacer", que no es descartable que alguien lo solicite y añade que probablemente no se ha hecho porque nadie ha tenido en cuenta esta literalidad de la ley. Eso sí, insiste en que no sería posible hacerlo por el delito de malversación.