Sindicatos exigen a Cataluña vacunar a Salvamento Marítimo, "la única comunidad que no lo ha hecho"

Cataluña es la única comunidad autónoma que todavía no ha comenzado la vacunación de los 130 profesionales de Salvamento Marítimo que operan en su territorio, según el sindicato CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios). Por ello, exige al Departament de Salut de la Generalitat que los vacune "de inmediato" al estar "englobados en el grupo de servicios esenciales".

"La labor que desempeñan está sometida al riesgo de contagio y su servicio no se ha visto interrumpido en ningún momento", insisten en un comunicado difundido este 28 de mayo. Sus profesionales "entran en contacto directo con las personas rescatadas, sin que se puedan garantizar las medidas de seguridad para prevenir la covid-19", agregan.

De nuevo en el punto de mira

De esta forma, la campaña de vacunación de la administración catalana vuelve a estar en el punto de mira, después de que la Justicia la obligara a agilizar la inoculación de policías nacionales y guardias civiles. "Como ya pasó con Policía Nacional y Guardia Civil de Cataluña, este cuerpo aún no ha sido vacunado", concluye el sindicato. El Govern justificó no haberlo hecho al asegurar que no recibió el censo.