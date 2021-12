Suiza allana el camino para el regreso del rey emérito a España

Tres diligencias de investigación de la Fiscalía española, que tienen visos de ser archivadas en breve, y una denuncia particular presentada por su expareja, la empresaria Corinna Larsen , ante los tribunales del Reino Unido. Ese es el calendario judicial, cada vez más benévolo, que el rey emérito tiene enfrente. Un camino que allana su vuelta a España tras más de un año fuera de Zarzuela.

En agosto de 2020, Juan Carlos I anunció su marcha del país. Tal y como desveló en exclusiva este diario, el monarca aterrizó en Abu Dabi en la madrugada del ocho de agosto y desde entonces no ha vuelto a pisar suelo español. Sin embargo, esa fue una decisión estratégica y no judicial. Ahora, con las causa judicial más importante archivada y las investigaciones en España abiertas solo a falta del archivo formal, el regreso Juan Carlos parece cada vez más cerca. Aun así, tanto Moncloa como Zarzuela consideran que todavía no es el momento oportuno.