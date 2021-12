Suiza mantiene dudas sobre el regalo de 65 millones del rey emérito pese al archivo : “No está debidamente justificado”

“Las declaraciones de las partes, en particular de los imputados involucrados en esta operación, no permitieron despejar dudas sobre este tema”, llega a afirmar el fiscal Yves Bertossa

a Fiscalía helvética cree improbable la colaboración de las autoridades saudíes, necesaria para proseguir la investigación

“Esta transferencia no ha sido debidamente documentada”. Esa es la conclusión a la que han llegado los fiscales suizos tras tres años de investigación sobre el “regalo” de 100 millones de dólares, 65 millones de euros al cambio, que el el rey de Arabia Saudí realizó al rey emérito y terminó ingresada en una cuenta en Suiza, a espaldas del fisco español. Según el dictamen de los fiscales suizos, que archivan la causa pese a mantener sus sospechas, no medió en la donación contrato alguno que acredite su procedencia, no se realizó comprobación para conocer si el beneficiario, en este caso Juan Carlos de Borbón, tenía que tributar por ella en España, o si la ley del país árabe permitía ese traslado de dinero público sin documentación de por medio y si que eso supusiera un delito. Sin embargo, los fiscales helvéticos han agotado todas las vías de investigación a su alcance sin encontrar respuestas.

Así lo reflejan al menos en el dictamen integro firmado este lunes en Ginebra. En el relato de los hechos, el fiscal Yves Bertossa llega a afirmar que “Las declaraciones de las partes, en particular de los imputados involucrados en esta operación, no permitieron despejar dudas sobre este tema”. De hecho, el ministerio fiscal suizo destaca incluso que los gestores de fondos del monarca ni siquiera tuvieron contacto directo con el supuesto donante, si no que se fiaron tanto de la palabra del rey emérito como de que fuera ministro de Exteriores del gobierno saudí, entonces embajador del país en Estados Unidos.

Los investigadores del país alpino destacan, tal y como ha adelantado El Mundo, que enviaron una comisión rogatoria a España para conocer las investigaciones sobre las presuntas comisiones del Ave a La Meca. El resultado fue negativo. Después, valoraron buscar la cooperación judicial con Arabia Saudí, pero lo descartaron ante la constancia de que la colaboración del país árabe sería “muy difícil” y la comisión rogatoria estaba llamada al fracaso. “En vista de lo anterior, el procedimiento preliminar no permitió sacar a la luz suficientes sospechas de la comisión de un delito para justificar la remisión de los imputados a juicio”, explica el auto firmado en Ginebra.

“Ninguna verificación”

De hecho, las mismas sospechas aparecen también sobre los 1,8 millones de dólares enviados desde el Sultanato de Bahrein, remitidos a la misma cuenta cuenta de la que Juan Carlos de Borbón era beneficiario, pese a estar abierta por una sociedad pantalla en Panamá. “Esta transferencia no ha sido documentada. No se ha elaborado ni solicitado ningún contrato. De nuevo, los acusados no realizaron ninguna verificación para confirmar si esta cantidad había sido declarada a efectos fiscales a las autoridades españolas”.

Lo mismo afirman los fiscales suizos sobre dos transferencias concretas recibidas en las cuentas de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, y en concreto sobre una recibida en mayo de 2014 por cuenta de una de sus empresas. La fecha, según destaca la Fiscalía local en su pronunciamiento, es próxima a una visita a la zona realizada por Juan Carlos de Borbón. “Estas transferencias no estaban suficientemente justificadas”, mantienen en referencia la supuesta falta de soporte documental que justifique esos pagos.