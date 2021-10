La "mula" de caso Moreno que movía dinero cuando murió su madre: "No la vi por tres horas"

"Me deben dinero, hice una tontería por nada, y encima no he visto morir a mi madre", así se confesaba Montserrat Pedreny ante el juez Ismael Moreno, que investiga la trama Titella dirigida presuntamente por el ventrílocuo José Luis Moreno. El día en que perdió a su madre, Montserrat estaba moviendo dinero para el grupo investigado y asegura que no la vio "por tres horas".