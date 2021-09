El SUP pide a Interior que prolongue la jornada laboral de 6x6 para la Policía Nacional

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha enviado una carta a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional para que prorrogue el actual sistema de turnos laborales dentro de la plantilla, implantado durante la pandemia y que permite a los agentes trabajar durante seis días seguidos y librar después el mismo número de jornadas hasta su vuelta al trabajo.

La medida en cuestión fue aprobada por Interior el 20 de marzo de 2020 para tratar de reducir al mínimo el contacto entre las distintas plantillas operativas en plena pandemia, manteniendo siempre a la mitad de los agentes fuera de las dependencias policiales. Sin embargo, la decisión tiene fecha de caducidad, ya que si la Administración no la prorroga, estos turnos serán depuestos el próximo 31 de octubre.

Por ello, el SUP ha enviado una carta a la dirección del cuerpo en la que recuerda que “las autoridades sanitarias mantienen y anuncian que mantendrá el tiempo que estimen prudente una serie de medidas tendentes a paliar los efectos de la insistente pandemia en la sociedad y en especial entre los trabajadores más expuestos. No es ningún secreto que entre esos colectivos se encuentra el Cuerpo de Policía Nacional que con éxito ha hecho frente al problema desde la primera línea de control de la pandemia. Medidas sanitarias que se hallan vigentes para la totalidad de la sociedad, incluidos los diputados que en las últimas horas han acordado mantener el televoto y no sobrepasar el 75% de aforo del Congreso para precisamente garantizar la gobernabilidad del país”.