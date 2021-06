El Supremo archiva la querella de Vox contra Sánchez por las ayudas a Plus Ultra por basarla en recortes de prensa, aunque de " hechos relevantes"

En el mismo día en que se ha conocido el Tribunal de Cuentas va a investigar las ayudas desde la SEPI a la aerolínea Plus Ultra, el Tribunal Supremo ha archivado una querella que Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y de Industria, Reyes Maroto por las mismas ayudas.

El argumento de los jueces es que la formación de Santiago Abascal no ha presentado indicios de delito por parte del presidente y las ministras en su querella por prevaricación y malversación de caudales públicos objeto de la querella. Además, el alto tribunal se declara no competente para investigar a otras las personas incluidas en la querella, que son miembros del Consejo gestor del fondo para las ayudas económicas de la SEPI, por no estar aforadas ante el Supremo.