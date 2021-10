El Supremo avala a Delgado como fiscal general porque PP y Vox no pueden recurrir su nombramiento

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado los recursos que presentaron el PP como por Vox en julio de 2020 contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Los magistrados de la sección cuarta consideran que los dos partidos no están legitimados para recurrirlo ante el Supremo.

Los magistrados no han entrado en el fondo de la cuestión y no aceptan ni los argumentos del partido de Casado ni los que ha expuesto la formación de Abascal. Dos de ellos han votado en contra y han anunciado que emitirán voto particular.