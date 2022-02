Correa y Crespo acumulan tres años más de cárcel: el Supremo confirma la condena por el 'stand' de Fitur de 2004

A Isabel Jordán, que no recurrió al Supremo, se le absuelve por extensión de la prevaricación, quedando la pena de 1 año y 2 meses de prisión como cooperadora necesaria del delito de falsedad con las atenuantes muy cualificadas de dilaciones indebidas y colaboración con la justicia.

También recurrió al Supremo la que era interventora del Ayuntamiento de Jerez en el momento de los hechos, que junto a otros cuatro técnicos municipales fueron absueltos por prescripción en la sentencia de la Audiencia Nacional. No obstante, interpuso recurso por entender que dicha sentencia relata hechos que serían constitutivos de delitos de prevaricación y falsedad, aunque deban considerarse prescritos.

El Supremo le da la razón parcialmente, en relación al delito de prevaricación pero no al de falsedad. Así, absuelve a los cinco técnicos municipales de prevaricación al no ser delictivos los hechos imputados, manteniendo la absolución del delito de falsedad por prescripción. Por otro lado, la Sala desestima el recurso de la Fiscalía que, con la adhesión de varias acusaciones, defendía la no prescripción de los delitos de prevaricación y falsedad.