El Supremo se opone a los indultos del 'procés': "Pretenden que el Gobierno corrija una sentencia"

No ha habido sorpresa. El tribunal que juzgó la causa del ‘procés’ ha dejado claro que se opone a cualquier forma posible de indulto para Junqueras y el resto de condenados por el 1-O. Ninguno de los seis jueces del Supremo que han firmado el informe aprecia las razones de justicia, equidad y utilidad pública que justificarían la concesión de la medida de gracia.

En su informe, que puede consultar aquí , los magistrados consideran que no se ha vulnerado el principio de proporcionalidad d e las penas a las que fueron condenados, que no hay prueba o indicio de arrepentimiento por parte de ellos y que los argumentos en los que se basan las diversas peticiones de indultos realizadas por terceros desenfocan el sentido del indulto porque dibujan una responsabilidad penal colectiva y, además, pretenden que el gobierno corrija la sentencia dictada por el Tribunal Supremo.

El informe, ponencia del presidente de la Sala, Manuel Marchena, concluye que la pena sólo deja de ser necesaria cuando ha cumplido con la finalidad que legitima su imposición. Así, “la constatación del fracaso de los fines de prevención especial, apreciable sin necesidad de mayores esfuerzos argumentales, obliga a rechazar el indulto solicitado a favor de los condenados. La Sala no se aferra a concepciones ya obsoletas acerca del significado de la resocialización del penado, sobre todo, cuando éste no comparte ni se identifica con los valores sociales hegemónicos. Pero esta idea no es incompatible con la aceptación de que una sociedad pluralista, inspirada en valores democráticos, puede exigir mediante la imposición de una pena que la ruptura de las bases de la convivencia nunca sea el fruto de una decisión unilateral, apoyada en la engañosa movilización de una ciudadanía a la que irresponsablemente se empuja a construir un nuevo Estado que sólo existe en la imaginación de sus promotores”.