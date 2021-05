El Supremo busca una respuesta rápida sobre las restricciones, pero ya sin estado de alarma

Ya llevamos tres días sin estado de alarma, y a pesar de que los tribunales autonómicos han dado respuestas contradictorias a las medidas propuestas por los Gobiernos regionales, el Supremo no ha recibido nada hasta este martes. Según fuentes del alto tribunal consultadas por NIUS, se intentará "imprimir celeridad" , pero recuerdan dos cosas: que hay más partes implicadas, a las que habrá que esperar; y que todo dependerá de la "complejidad" del asunto a resolver.

¿Habrá toques de queda o cierres perimetrales mientras el Supremo decide?

En Canarias, no. No habrá ni toques de queda ni cierres perimetrales mientras se espera la respuesta del Supremo. El TSJ de las islas ha dejado claro que las medidas no pueden entrar en vigor sin respaldo judicial.