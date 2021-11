El Supremo decide sobre el pasaporte Covid "caso por caso": no en Andalucía, sí en Galicia y ahora Euskadi

Al anunciar su cuestión al TC, el Tribunal Superior aseguró que su intención no era "generar una situación de "bloqueo" y dejaron claro que con su decisión no impedían al Gobierno de Lambán adoptar las medidas que estimara oportunas. Así que de momento los locales de ocio aragoneses han empezado a pedirlo pero no de manera absoluta. Unos lo han hecho, otros todavía no.