El Supremo dejará para finales de mayo su informe sobre los indultos del 'procés'

Este jueves ha terminado el plazo de cinco días que el Supremo les dio para que dijeran qué opinan ellos sobre el indulto, y de los doce, sólo dos han contestado. Uno, Jordi Cuixart, que ha respondido que el "conflicto político" requiere de otra solución, en referencia a la amnistía. El otro que ha respondido es Santi Vila, a quien el indulto no le afectaría porque no fue condenado a penas de prisión.

Sólo dos respuestas al Supremo

El 5 de mayo, el Tribunal Supremo decidió recabar la última opinión sobre los indultos y preguntó qué opinaban a los 12 condenados. La mayoría ya habían dejado claro que su opción no es la del indulto sino la de la Amnistía, una medida mucho más política y que no requiere de arrepentimiento, pero que el Gobierno ya ha dicho que no va a conceder porque no es constitucional.