El Supremo diseña la vía para 'enjuiciar' las restricciones de las autonomías tras el fin del estado de alarma

De esa frase se desprende que sin estado de alarma algunas medidas van a tener difícil prosperar , aunque consultado por NIUS, explica que hasta ahora el Supremo no ha dicho nada todavía sobre lo que se puede hacer o no sin estado de alarma y que habrá que esperar.

Las primeras... País Vasco y Baleares

¿Y qué pasará cuando lo hagan?

¿Y tardará mucho el Supremo?

¿Ha adelantado algo el Supremo de lo que dirá?

No, porque no se ha pronunciado sobre la posibilidad de establecer este tipo de restricciones sin estado de alarma.

¿Cuál es la posición de la Fiscalía?

Según fuentes fiscales consultadas, no hay un criterio unificado ni intención de unificarlo entre las distintas fiscalías.

El antecedente, los cuatro meses sin estado de alarma

Después de seis meses con el actual estado de alarma, casi parece que no hemos llegado a salir de él desde marzo de 2020. Pero lo cierto es que sí.

Son sólo algunos ejemplos de un verano en el que quedó patente que no había un criterio único y que las leyes no eran lo bastante claras. De ahí nace el decreto que da al Supremo la última palabra en las medidas post estado de alarma, aunque desde varios sectores se acusa al Gobierno de hacer dejación de funciones..

No se ha cambiado la ley

Aunque César Tolosa asegura que no hay más que decir que cumplir con el decreto que deja en manos de su sala las decisiones últimas sobre las medidas, sí reprocha a los políticos no haber cambiado la ley, aunque "ha habido tiempo". En ese sentido, el presidente de lo Contencioso del Supremo, señala que "los jueces no están para gobernar".